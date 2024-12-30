СМИ: Экс-министра обороны Армении отпустили под подписку о невыезде
Задержанного в Москве бывшего главу Минобороны Армении Аршака Карапетяна освободили. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саргсян.
Он напомнил, что власти Армении объявили Карапетяна в международный розыск. На родине экс-министр обвиняется по нескольким статьям, в том числе «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью».
Саргсян также уточнил, что Карапетяна отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали наёмника из Армении Армена Баляна, участвовавшего в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru