Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине
На Украине ликвидировали все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «Газета.Ru».
Согласно документу, уже с 1 января 2025 года МСЭК в украинских кластерных и сверхкластерных больницах заменят экспертные комиссии. Пациентов будут распределять к таким структурам без предварительного оповещения — в Раде заявили, что мера потребовалась для противодействия коррупции.
В 2024 году Украина столкнулась с рядом коррупционных скандалов, которые были связаны с деятельностью МСЭК. На взятках, к примеру, поймали главу Хмельницкого областного отделения комиссии, при обыске у нее нашли шесть миллионов долларов наличными.
26 декабря по подозрению в коррупции также арестовали и главу ячейки партии Кличко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru