Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

На Украине ликвидировали все медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «Газета.Ru».

Согласно документу, уже с 1 января 2025 года МСЭК в украинских кластерных и сверхкластерных больницах заменят экспертные комиссии. Пациентов будут распределять к таким структурам без предварительного оповещения — в Раде заявили, что мера потребовалась для противодействия коррупции.

Главу ячейки партии Кличко отправили под стражу на Украине

В 2024 году Украина столкнулась с рядом коррупционных скандалов, которые были связаны с деятельностью МСЭК. На взятках, к примеру, поймали главу Хмельницкого областного отделения комиссии, при обыске у нее нашли шесть миллионов долларов наличными.

26 декабря по подозрению в коррупции также арестовали и главу ячейки партии Кличко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКоррупцияМедицинское ОбследованиеУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры