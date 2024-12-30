Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

В 2024 году Украина столкнулась с рядом коррупционных скандалов, которые были связаны с деятельностью МСЭК. На взятках, к примеру, поймали главу Хмельницкого областного отделения комиссии, при обыске у нее нашли шесть миллионов долларов наличными.

26 декабря по подозрению в коррупции также арестовали и главу ячейки партии Кличко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

