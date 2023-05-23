Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

В сообщении говорится, что мужчина, которого обвиняют по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних», заключили под стражу до 20 июля.

Постановление суда пока не вступило в силу.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что неустановленный мужчина 30-40 лет в камуфляжной форме «совершил развратные действия» в отношении девочек 12 и 10 лет. Отмечается, что инцидент произошёл в новосибирском Академгородке, обвиняемый угрожал несовершеннолетним якобы имеющимися у него пистолетом и гранатой.