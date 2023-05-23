Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя школьницами, сообщает пресс-служба управления судебного департамента в Новосибирской области.

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В сообщении говорится, что мужчина, которого обвиняют по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних», заключили под стражу до 20 июля.

Постановление суда пока не вступило в силу.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что неустановленный мужчина 30-40 лет в камуфляжной форме «совершил развратные действия» в отношении девочек 12 и 10 лет. Отмечается, что инцидент произошёл в новосибирском Академгородке, обвиняемый угрожал несовершеннолетним якобы имеющимися у него пистолетом и гранатой.

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ФОТО: РИА Новости
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