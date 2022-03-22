Адвокаты Навального были задержаны после оглашения приговора
Полиция задержала адвокатов Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов) Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, сообщает ТАСС.
Защитники оппозиционного политика были сопровождены в автозак после оглашения приговора, когда они вышли из колонии и стали общаться с журналистами.
По данным Telegram-канала «SHOT», причиной задержания стало то, что адвокаты преграждали проезд спецтранспорту.
Ранее оппозиционера Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу об оскорблении судьи и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал «360».
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