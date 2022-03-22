Адвокаты Навального были задержаны после оглашения приговора

Защитники оппозиционного политика были сопровождены в автозак после оглашения приговора, когда они вышли из колонии и стали общаться с журналистами.

По данным Telegram-канала «SHOT», причиной задержания стало то, что адвокаты преграждали проезд спецтранспорту.

Ранее оппозиционера Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу об оскорблении судьи и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал «360».