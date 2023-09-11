Суд в Москве заочно арестовал мэра Днепра

Басманный суд Москвы заочно арестовал мэра украинского города Днепра Бориса Филатова, в отношении которого весной 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «подстрекательство к совершению геноцида», сообщает ТАСС.

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В суде указали, что Филатов отправится в СИЗО на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. МВД РФ объявило украинского чиновника в розыск.

Ранее военные следственные органы Следственного комитета РФ установили организатора атак украинских беспилотников на аэродромы в России.

Заочно обвинение выдвинули против командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергея Бурденюка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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