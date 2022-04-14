Суд в Москве ужесточил приговор Любови Соболь

Бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) Любови Соболь ужесточили наказание по делу о нарушении санитарных норм, сообщает РИА Новости.

Любовь Соболь объявило в розыск МВД России

По решению Симоновского суда Москвы, требование ФСИН России было удовлетворено и полтора года ограничения свободы заменили Соболь на пять месяцев 26 дней в колонии.

Ранее Мировой суд Москвы приговорил Соболь к одному году исправительных работ по делу о «нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОппозицияТюрьмаУголовное Наказание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры