Суд в Москве ужесточил приговор Любови Соболь

По решению Симоновского суда Москвы, требование ФСИН России было удовлетворено и полтора года ограничения свободы заменили Соболь на пять месяцев 26 дней в колонии.

Ранее Мировой суд Москвы приговорил Соболь к одному году исправительных работ по делу о «нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия».