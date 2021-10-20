Любовь Соболь объявило в розыск МВД России
Бывшая юрист запрещенной в России экстремистской организации ФБК (признана иностранным агентом и впоследствии ликвидирована) Любовь Соболь была объявлена в розыск МВД. Такое сообщение появилось в базе данных министерства.
При этом еще в августе стало известно, что Соболь покинула Россию, несмотря на ограничения, вызванные условным сроком по так называемому «санитарному делу».
«Разыскивается по статье УК», - отмечается в сообщении МВД.
По данным СМИ, Соболь вылетела в Стамбул рейсом из Внуково уже 7 августа, спустя пять дней после вынесения условного приговора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru