Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест завотделением клиники IQ Plastique Илью Елагина из-за смерти пациента после операции. Об этом сообщили в суде.

Ранее СК сообщил, что задержаны 45-летний заведующий хирургического отделения и 28-летний врач-хирург клиники IQ Plastique. Им были предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг.

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По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев, которому суд также в четверг изберет меру пресечения.

Инцидент со смертью пациента в клинике IQ Plastique произошел в феврале. На следующий день после выписки и проведенной операции 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и снова обратился в эту же клинику. Ему снова провели операцию, но состояние пациента продолжало ухудшаться, его госпитализировали в другую больницу, где мужчина впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, деятельность клиники была приостановлена на 90 суток.

Клиника пластической хирургии «IQ Plastique» принадлежит медийному хирургу Тимуру Хайдарову. В апреле он заявлял, что клиника продолжает работать.


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ФОТО: официальный сайт Тимура Хайдарова / drkhidarov.ru
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