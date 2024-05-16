Суд в Москве отправил под домашний арест врача клиники Хайдарова

По данным суда, Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, ассистировал ему второй задержанный - Тамерлан Кадзаев, которому суд также в четверг изберет меру пресечения.

Инцидент со смертью пациента в клинике IQ Plastique произошел в феврале. На следующий день после выписки и проведенной операции 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и снова обратился в эту же клинику. Ему снова провели операцию, но состояние пациента продолжало ухудшаться, его госпитализировали в другую больницу, где мужчина впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, деятельность клиники была приостановлена на 90 суток.

Клиника пластической хирургии «IQ Plastique» принадлежит медийному хирургу Тимуру Хайдарову. В апреле он заявлял, что клиника продолжает работать.



