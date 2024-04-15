Хирург Хайдаров заявил, что его клиника продолжает работать
Принадлежащая звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову клиника IQ Plastique («Ай Кью Пластик») продолжает работу. Об этом рассказал сам Хайдаров в беседе с «Газетой.Ru».
«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует», — отметил хирург.
По словам Хайдарова, никаких официальных постановлений о приостановке работы учреждения не было.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что в рамках расследования дела по факту смерти пациента Хайдарова правоохранители решили приостановить деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в «Ай Кью Пластик». В частности, сотрудники СК опечатали операционные помещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru