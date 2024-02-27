Адвокат Добровинский: Умершего пациента Гаврилова оперировал не Хайдаров
Специалисты клиники "звездного" хирурга были не последними, кто оперировал умершего продюсера Гаврилова, сказал НСН адвокат Хайдарова Александр Добровинский.
Правоохранительные органы еще не связывались с представителями клиники IQ Plastique доктора Тимура Хайдарова по факту смерти бизнесмена Петра Гаврилова, однако хирурги известной клиники не были последними, кто оперировал пациента, рассказал в разговоре с НСН адвокат хирурга Александр Добровинский.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что известный московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилова умер через 10 дней после желудочного шунтирования в клинике IQ Plastique "звездного" доктора. Операция прошла 17 февраля, пациента выписали, уже 20 февраля он почувствовал боль и вызвал скорую, но отказался от госпитализации. Позднее Гаврилов впал в кому и умер. Как сообщил Добровинский, следствие еще общалось с клиникой Хайдарова по факту данного инцидента.
«Насколько я знаю, следствие еще не связывалось с представителями клиники, не слышал об этом. Должно идти следствие, но от того, что они свяжутся, ничего не изменится в этой истории», - пояснил он.
Собеседник НСН подтвердил, что знаком с ситуацией и добавил, что клиника Хайдарова – не последнее медицинское учреждение, в котором оперировался продюсер.
«Я знаком с ситуацией. Жалко безумно человека, но Тимур его не оперировал, это делал иной хирург. Потом пациент делал операцию где-то еще, думаю, следствие должно установить все, Тимур абсолютно ни при чем», - заключил он.
Ранее хирург Тимур Хайдаров сообщил «Радиоточке НСН», что конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской, которые обвинили врача в неудачной пластике груди, разрешен.
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