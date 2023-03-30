Суд в Москве, где рассматривают дело журналиста WSJ, эвакуировали

Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, эвакуировали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В МИД России заявили, что вопрос об обмене журналиста WSJ преждевременен

Отмечается, что в суд поступило сообщение с угрозой минирования.

При этом в пресс-службе Лефортовского суда сказали НСН, что эвакуация действительно была, но причину сотрудникам не называли. Там подчеркнули, что суд работает в штатном режиме.

Ранее следователи ФСБ попросили Лефортовский суд заключить под стражу Эвана Гершковича, который 30 марта был задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге. Утверждается, что Гершкович по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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