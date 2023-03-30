ФСБ попросило суд арестовать журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Следователи ФСБ попросили Лефортовский суд заключить под стражу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который ранее сегодня был задержан ФСБ по подозрению в шпионаже.

В четверг ФСБ сообщило о задержании журналиста в Екатеринбурге. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. В спецслужбе утверждают, что Гершкович «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

Песков заявил, что корреспондента Wall Street Journal задержали с поличным

Позднее WSJ назвала обвинения их сотрудника в шпионаже необоснованными, призвав немедленно его освободить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не располагает подробностями задержания, но якобы Гершкович был «взят с поличным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что деятельность сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике, передает НСН.

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