Стали известны подробности ДТП в Москве, где автоледи сбила мать с детьми
Владелица автомобиля, которая сбила в Москве мать с ребенком, была в состоянии наркотического опьянения, сообщает «РЕН ТВ».
Оказалось, что до этого она протаранила трамвай. Кроме того, год назад женщину уже лишали прав за грубейшее нарушение – тогда обошлось без жертв.
На этот раз экспертиза показала, что перед тем, как сесть за руль, виновница аварии употребила запрещенные вещества. После ДТП 37-летняя Наталья Украинская открыла дверь машины только через несколько минут. В 2021 году она попала в аварию при схожих обстоятельствах - въехала на своем KIA в чужой «Мерседес». По решению суда женщина должна была возместить больше 2 млн рублей еще в марте этого года, однако по словам хозяина иномарки, после аварии женщина пропала.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь малолетнего ребенка, который выжил в этой аварии, потеряв старшего брата и мать. А в ближайшее время суд должен избрать Наталье Украинской меру пресечения.
Смертельное ДТП произошло на улице Свободы в Москве вечером 27 ноября. Водитель не справилась с управлением и её автомобиль Kia вылетел на тротуар, сбив женщину и двух её несовершеннолетних детей. В результате ДТП мать и один ребёнок погибли.
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