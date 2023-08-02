Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили на лечение
Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение мужчину, который в метро столкнул подростка под поезд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В сообщении говорится, что 61-летний Владимир Кизик был направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
Инцидент произошёл 9 марта на станции «Киевская». Мужчина столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, после чего был задержан и передан правоохранителям.
Отмечается, что Кизик неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ксения Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным
- ФСБ: в Армавире предотвратили теракт
- Путин заявил, что у политики Киевского режима нет будущего
- Джанлуиджи Буффон завершил футбольную карьеру
- СМИ: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере
- Гладков: добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
- В Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России
- Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили на лечение
- В украинских школах будут обучать управлению дронами
- СМИ: Тарантино захотел снять больного Брюса Уиллиса в своем последнем фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru