Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили на лечение

В сообщении говорится, что 61-летний Владимир Кизик был направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Инцидент произошёл 9 марта на станции «Киевская». Мужчина столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, после чего был задержан и передан правоохранителям.

Отмечается, что Кизик неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса».

