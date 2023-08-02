Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили на лечение

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение мужчину, который в метро столкнул подростка под поезд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Москве толкнувшего подростка под поезд метро мужчину обвинили в покушении на убийство

В сообщении говорится, что 61-летний Владимир Кизик был направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Инцидент произошёл 9 марта на станции «Киевская». Мужчина столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, после чего был задержан и передан правоохранителям.

Отмечается, что Кизик неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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