Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку
Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку по обвинению в убийстве мирного жителя в Сумской области, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что 21-летний Шишимарин свою вину полностью признал.
Шишимарин стал первым российским военным, осуждённым на Украине. Приговор может быть обжалован.
Ранее в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине, сообщает RT.
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