Суд в Брянске освободил из-под стражи замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Брянский областной суд заменил меру пресечения заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 Брянска Ларисе Католиковой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест

Ранее сегодня этот же суд отправил сотрудницу ЧОП «Агентство Экскалибур» Галину Черткову под домашний арест, освободив из-под стражи. Также отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии, заменили заключение под стражу на запрет определенных действий.

7 декабря восьмиклассница гимназии №5 в Брянске утром принесла с собой ружье отца и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна учащаяся школы, а пятеро детей были ранены и госпитализированы. Сообщаелось, что двоие из них находятся в тяжелом состоянии, рассматривалась возможность их эвакуации в Москву для продолжения лечения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Александр Хинштейн
ТЕГИ:ШколаСтрельбаБрянск

Горячие новости

Все новости

партнеры