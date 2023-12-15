Суд в Брянске освободил из-под стражи замдиректора гимназии, где произошла стрельба
Брянский областной суд заменил меру пресечения заместителю директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 Брянска Ларисе Католиковой с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Ранее сегодня этот же суд отправил сотрудницу ЧОП «Агентство Экскалибур» Галину Черткову под домашний арест, освободив из-под стражи. Также отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии, заменили заключение под стражу на запрет определенных действий.
7 декабря восьмиклассница гимназии №5 в Брянске утром принесла с собой ружье отца и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна учащаяся школы, а пятеро детей были ранены и госпитализированы. Сообщаелось, что двоие из них находятся в тяжелом состоянии, рассматривалась возможность их эвакуации в Москву для продолжения лечения.
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