Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест

Брянский областной суд отправил сотрудницу частной охранной организации «Агентство Экскалибур» Галину Черткову под домашний арест, изменив меру пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.

Сотруднице ЧОП предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц.

Ранее женщина, а также директор «Агентства Экскалибур» Сергей Поддубный были заключена под стражу до 6 февраля.

Суд выпустил из СИЗО отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы

Кроме того, по делу о стрельбе в брянской школе под домашним арестом находится заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова. Отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии, сегодня также заменили заключение под стражу на запрет определенных действий.

ЧП произошло 7 декабря в брянской гимназии №5. По данным СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна девочка, а пятеро детей ранены.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Мазунин
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