Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест

Кроме того, по делу о стрельбе в брянской школе под домашним арестом находится заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова. Отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии, сегодня также заменили заключение под стражу на запрет определенных действий.

ЧП произошло 7 декабря в брянской гимназии №5. По данным СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна девочка, а пятеро детей ранены.

