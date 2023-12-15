Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест
Брянский областной суд отправил сотрудницу частной охранной организации «Агентство Экскалибур» Галину Черткову под домашний арест, изменив меру пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.
Сотруднице ЧОП предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц.
Ранее женщина, а также директор «Агентства Экскалибур» Сергей Поддубный были заключена под стражу до 6 февраля.
Кроме того, по делу о стрельбе в брянской школе под домашним арестом находится заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова. Отцу девочки, устроившей стрельбу в гимназии, сегодня также заменили заключение под стражу на запрет определенных действий.
ЧП произошло 7 декабря в брянской гимназии №5. По данным СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье и начала стрелять в одноклассников, после чего покончила с собой. Погибла еще одна девочка, а пятеро детей ранены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы
- Южная Корея выразила протест России и КНР из-за пролета самолетов
- Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине
- ОКР не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом
- Евросоюз разблокировал для Польши €5 млрд
- На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек
- Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
- Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест
- Япония заявила о готовности заморозить активы 43 российских организаций
- Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru