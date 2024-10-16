Суд Турции арестовал россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Антальи

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в уборной турецкого аэропорта уборщик нашел младенца. Вскоре после этого полиция задержала женщину, которая предположительно является его матерью.

В отношении 18-летней женщины возбуждено уголовное дело. Также задержана ее мать. Уточняется, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

Обе женщины намеревались вылететь в Россию. На допросе Бурназкина заявила, что не знала, что находилась в положении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

