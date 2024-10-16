Суд Турции арестовал россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Антальи
Турецкий суд арестовал гражданку России Екатерину Бурназкину, которая бросила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, сообщило агентство DHA.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что в уборной турецкого аэропорта уборщик нашел младенца. Вскоре после этого полиция задержала женщину, которая предположительно является его матерью.
В отношении 18-летней женщины возбуждено уголовное дело. Также задержана ее мать. Уточняется, что здоровью ребенка ничего не угрожает.
Обе женщины намеревались вылететь в Россию. На допросе Бурназкина заявила, что не знала, что находилась в положении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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