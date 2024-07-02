В подъезде дома на востоке Москвы обнаружили новорожденную девочку

Новорожденного ребенка обнаружили в подъезде жилого дома в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

«В подъезде жилого дома по улице Чусовской, на 7-м этаже обнаружена новорожденная девочка», — отметили в надзорном ведомстве.

Ребенка доставили в медучреждение, угрозы его жизни и здоровью нет. Предварительно, девочку оставила в подъезде вошедшая в здание за одним из жильцов женщина, ее личность установлена.

«Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

Между тем в Агаповском районе Челябинской области нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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