Суд продлил срок ареста «казанскому стрелку» Галявиеву

Приволжский районный суд Казани на месяц продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии №175, сообщает РИА Новости.

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Таким образом, «казанский стрелок», срок ареста которого истекал 11 апреля, останется в СИЗО до 11 мая.

Ранее Галявиев полностью признал свою вину и заявил, что мотивом для преступления стала ненависть. Экспертиза признала его вменяемым.

Вооруженное нападение на казанскую гимназию №175 произошло утром 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены.


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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:СИЗОАрестСтрельбаКазань
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