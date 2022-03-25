Суд продлил срок ареста «казанскому стрелку» Галявиеву
Приволжский районный суд Казани на месяц продлил срок содержания под стражей Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии №175, сообщает РИА Новости.
Таким образом, «казанский стрелок», срок ареста которого истекал 11 апреля, останется в СИЗО до 11 мая.
Ранее Галявиев полностью признал свою вину и заявил, что мотивом для преступления стала ненависть. Экспертиза признала его вменяемым.
Вооруженное нападение на казанскую гимназию №175 произошло утром 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены.
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