Признан вменяемым: СК предъявил окончательное обвинение «казанскому стрелку» Галявиеву

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе №175, предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в СК РФ.

Его обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса России. В деле о массовом убийстве в казанской гимназии фигурирует более 600 человек, которые признаны потерпевшими.

«Бесплатно пожизненное»: Адвокат рассказал, что грозит «казанскому стрелку» Галявиеву

Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев застрелил семь учеников и два сотрудника школы. Более 20 человек получили ранения. В результате второй психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый был признан вменяемым. Как заявлял сам казанский стрелок, мотивом для преступления стала ненависть. Он полностью признал свою вину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ОбвинениеСледственный КомитетСтрельбаКазань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры