Признан вменяемым: СК предъявил окончательное обвинение «казанскому стрелку» Галявиеву
Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе №175, предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщили в СК РФ.
Его обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса России. В деле о массовом убийстве в казанской гимназии фигурирует более 600 человек, которые признаны потерпевшими.
Трагедия произошла 11 мая 2021 года. Ильназ Галявиев застрелил семь учеников и два сотрудника школы. Более 20 человек получили ранения. В результате второй психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый был признан вменяемым. Как заявлял сам казанский стрелок, мотивом для преступления стала ненависть. Он полностью признал свою вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru