Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, сообщает ТАСС.

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Таким образом, она пробудет под рестрикциями как минимум до 26 января следующего года. Запреты и ограничения в отношении блогера также сохраняются, уточнил судья.

Ранее меру пресечения избирал Пресненский суд, но из-за смены адреса следственного органа подсудность впоследствии была изменена.

Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской. Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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