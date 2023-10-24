Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, сообщает ТАСС.
Таким образом, она пробудет под рестрикциями как минимум до 26 января следующего года. Запреты и ограничения в отношении блогера также сохраняются, уточнил судья.
Ранее меру пресечения избирал Пресненский суд, но из-за смены адреса следственного органа подсудность впоследствии была изменена.
Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской. Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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