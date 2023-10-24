Суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца

Таким образом, она пробудет под рестрикциями как минимум до 26 января следующего года. Запреты и ограничения в отношении блогера также сохраняются, уточнил судья.

Ранее меру пресечения избирал Пресненский суд, но из-за смены адреса следственного органа подсудность впоследствии была изменена.

Ранее Федеральная налоговая служба разблокировала счета Елены Блиновской. Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

