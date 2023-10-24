Концерты тиктокера Xolidayboy хотят отменить из-за накрашенных ногтей
Над концертами 23-летнего тиктокера Xolidayboy (Иван Минаев) нависла угроза отмены. Как сообщает Life.ru, речь идёт о выступлениях в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября, против которых выступила местная Ассоциация патриотических сил.
В частности, общественников возмутили накрашенные ногти и эпатажные татуировки исполнителя, а также его проукраинские высказывания. По их мнению, подобным «аморальным особям» не место на сцене, так как из-за них молодёжь может деградировать.
Ранее в соцсетях Xolidayboy нашли признания в том, что «он украинец», после чего было отменено его выступление Крыму. Певец тогда указал, что он остался со страной и не уехал, в отличие от других знаменитостей, однако вероятность отмены всего тура не исчезла. При этом билеты на концерты Минаева в Москве и Калуге на данный момент продаются.
Ранее группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе за час до его начала «в связи с отсутствием согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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