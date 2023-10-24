Концерты тиктокера Xolidayboy хотят отменить из-за накрашенных ногтей

В частности, общественников возмутили накрашенные ногти и эпатажные татуировки исполнителя, а также его проукраинские высказывания. По их мнению, подобным «аморальным особям» не место на сцене, так как из-за них молодёжь может деградировать.

Ранее в соцсетях Xolidayboy нашли признания в том, что «он украинец», после чего было отменено его выступление Крыму. Певец тогда указал, что он остался со страной и не уехал, в отличие от других знаменитостей, однако вероятность отмены всего тура не исчезла. При этом билеты на концерты Минаева в Москве и Калуге на данный момент продаются.

Ранее группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе за час до его начала «в связи с отсутствием согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

