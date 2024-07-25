Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы
Евгений Серебряков, который обвиняется в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы, действовал в составе преступной группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным собеседника агентства, следствие предполагает, что в преступной группе были распределены роли. Отмечается, что сам Серебряков был исполнителем подрыва. Подчеркивается, что принимаются все меры для установления организатора и заказчика преступления.
Агентство со ссылкой на источник сообщало, что пострадавший при подрыве внедорожника – участник СВО Андрей Торгашов.
Ранее, 24 июля, на Синявинской улице в столице в припаркованном автомобиле Toyota Land Cruiser произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Telegram-канал «112» сообщал, что взрывное устройство было заложено у водительского сидения. Серебряков был заочно арестован, объявлен в международный розыск. Также ему заочно предъявили обвинение. Серебрякова задержали в турецком Бодруме, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru