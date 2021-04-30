Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Сафронову

Бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, останется под стражей до 7 июля.

Соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы, в ходе закрытого заседания продливший арест Сафронова на два месяца.

Ранее в пятницу стало известно о задержании защитника Сафронова, адвоката Ивана Павлова.

Как сообщила пресс-служба правозащитного объединения «Команда 29», которое возглавляет Павлов, его задержали после обысков. Коллега адвоката уточнил в Facebook, что Павлову инкриминируют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Если Павлова признают виновным, он может лишиться адвокатского статуса.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии Федеральной службы безопасности, он сотрудничал со спецслужбами Чехии в бытность журналистом. Сафронов не признаёт своей вины. Адвокаты заявляют, что следствие так и не конкретизировало обвинение.

Выяснилось, что следователи интерпретируют встречу бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» с коллегой-журналистом из Чехии как акт вербовки.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что следит за ситуацией и рассчитывает на благополучный исход для Сафронова.

