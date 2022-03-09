Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве

В сообщении уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Раковой срока содержания под стражей до 6 июня 2022 года.

Ранее суд арестовал экс-заместителя министра просвещения Марину Ракову до 5 марта 2022 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования.