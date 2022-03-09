Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве

Обвиняемую в особо крупном мошенничестве экс-заместителя Минпросвещения Марину Ракову оставили в СИЗО ещё на три месяца, сообщает пресс-службе Тверского суда Москвы.

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В сообщении уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Раковой срока содержания под стражей до 6 июня 2022 года.

Ранее суд арестовал экс-заместителя министра просвещения Марину Ракову до 5 марта 2022 года. Ей вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСудКоррупция В РоссииМошенничество
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