Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО

«Зуева вчера вечером вернули с гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская Тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — рассказал правозащитник.

Зуева обвиняют в особо крупном мошенничестве с деньгами Фонда развития новых форм образования. Следствие считает, что ректор «Шанинки» причастен к хищению более 21 млн рублей. Своей вины Зуев не признает. По решению суда он пробудет в СИЗО до 7 марта.

