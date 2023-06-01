Суд продлил арест Дарье Треповой, обвиняемой в теракте
Суд продлил арест Дарье Треповой (включена в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в теракте, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что арест продлен до 2 сентября.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще более 50 человек получили травмы. По данным правоохранителей, Трепова передала журналисту статуэтку с взрывным устройством. Как выяснила ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru