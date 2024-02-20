Суд продлил арест актеру из «Слова пацана» Базанову по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру Сергею Базанову, сыгравшему эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», по делу об убийстве в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее этот же суд арестовал фигуранта на два месяца, до 20 февраля.

Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве в 2011 году

По данным следствия, Базанов действовал в составе группы и напал на бизнесмена в Москве: мужчине выстрелили в голову и похитили сумку с $900 тысячами. Базанов и его подельник не признали вину. Если вина Базанова будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В сериале «Слово пацана» Базанов исполнил роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное ДелоАктеры

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