Суд продлил арест актеру из «Слова пацана» Базанову по делу об убийстве

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру Сергею Базанову, сыгравшему эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», по делу об убийстве в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее этот же суд арестовал фигуранта на два месяца, до 20 февраля.