Суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии за избиение детей
Суд в Республике Коми приговорил к 3,5 года колонии общего режима местного жителя за истязание детей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что 52-летнего россиянина обвинили в истязании малолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие установило, что фигурант регулярно избивал сына и дочь супруги и воспитывал сына ненадлежащим образом.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что наказание за ложные доносы на семью вводить нельзя, так как в конечном счете это ударит по детям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru