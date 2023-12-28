Суд приговорил россиянина к трем с половиной годам колонии за избиение детей

Отмечается, что 52-летнего россиянина обвинили в истязании малолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие установило, что фигурант регулярно избивал сына и дочь супруги и воспитывал сына ненадлежащим образом.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что наказание за ложные доносы на семью вводить нельзя, так как в конечном счете это ударит по детям.

