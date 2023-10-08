Жителя ХМАО арестовали за истязание семилетнего ребенка
В Ханты-Мансийском автономном округе арестовали местного жителя за избиение семилетнего ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. По данным следствия, мужчина умышленно и систематически избивал ребенка, который находился у него на иждивении.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд заключил под стражу 33-летнюю жительницу Тюмени, избивавшую сына в прямом эфире, сообщает «Радиоточка НСН».
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