Жителя ХМАО арестовали за истязание семилетнего ребенка

В Ханты-Мансийском автономном округе арестовали местного жителя за избиение семилетнего ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

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Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. По данным следствия, мужчина умышленно и систематически избивал ребенка, который находился у него на иждивении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд заключил под стражу 33-летнюю жительницу Тюмени, избивавшую сына в прямом эфире, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НасилиеДетиАрестХМАО

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