Жителя ХМАО арестовали за истязание семилетнего ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ханты-Мансийска. По данным следствия, мужчина умышленно и систематически избивал ребенка, который находился у него на иждивении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд заключил под стражу 33-летнюю жительницу Тюмени, избивавшую сына в прямом эфире, сообщает «Радиоточка НСН».

