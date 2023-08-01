Суд приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Суд приговорил гражданина России к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в пользу Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и по их заданию за деньги получал и передавал за границу сведения. Согласно данным, сведения были ему известны в рамках осуществления служебной деятельности. Подчеркивается, что они могли быть использованы против безопасности России.
Ранее против жителя Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» за то, что он хотел воевать на стороне ВСУ. Согласно версии сотрудников спецслужб, мужчина находился в Благовещенске и «создал условия» для перехода на сторону Украины для участия в боевых действиях, сообщает «Радиоточка НСН».
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