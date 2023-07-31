ФСБ задержала трех жителей Воронежской области по подозрению в госизмене

Курс доллара на открытии торгов превысил 92 рубля впервые с 7 июля Министр финансов России прокомментировал ситуацию с ослаблением курса рубля Семь туристов получили травмы во время ДТП на Алтае Спикер Госдумы прокомментировал вступающие в силу в августе законы Круизный лайнер с российскими туристами на борту прибыл в порт Батуми