ФСБ задержала трех жителей Воронежской области по подозрению в госизмене
ФСБ задержала трех жителей Воронежской области, передававших информацию об объектах в России украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, задержанные — граждане России, которые «передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре».
Против подозреваемых возбудили уголовное дело о госизмене, пишет RT. Задержанным может грозить 12-20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области, который поддерживал связь с террористическим украинским военизированным объединением, хотел вступить в ряды ВСУ и получить гражданство Украины, напоминает «Свободная пресса».
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