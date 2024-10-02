Суд приговорил к восьми годам избившего до смерти солистку группы Una россиянина

Суд приговорил санкт-петербуржца Артема Табачука к лишению свободы на срок восемь лет за избиение до смерти 37-летней солистки группы Una Анастасии Котовой. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

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Табачук был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, суд обязал преступника выплатить моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, 15 мая, находясь в нетрезвом состоянии, Табачук в ходе бытового конфликта нанес Котовой не менее 15 ударов ногами, вследствие чего женщина погибла на месте.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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