Суд приговорил к восьми годам избившего до смерти солистку группы Una россиянина

Табачук был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, суд обязал преступника выплатить моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, 15 мая, находясь в нетрезвом состоянии, Табачук в ходе бытового конфликта нанес Котовой не менее 15 ударов ногами, вследствие чего женщина погибла на месте.

