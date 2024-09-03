Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле участник СВО задержан в Москве
Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержан в российской столице. Такая информация появилась в Telegram-канале официального представителя министерства иностранных дел Ирины Волк.
Задержание провели сотрудники Главного управления Уголовного розыска ведомства. Подозреваемый уже переправлен в Свердловскую область для участия в следственных действиях.
Несовершеннолетняя пропала в Нижнем Тагиле в минувшую субботу, 31 августа. Тело девочки обнаружили на четвертые сутки в подвале ее дома. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в убийстве был заподозрен 40-летний сосед школьницы. Он арендовал комнату в соседнем подъезде общежития.
По данным местных СМИ, задержанный уже отбывал уголовное наказание за насилие, из колонии он завербовался на спецоперацию на Украине, откуда недавно вернулся и планировал снова уехать в зону боевых действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru