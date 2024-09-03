Подозреваемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле участник СВО задержан в Москве

Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержан в российской столице. Такая информация появилась в Telegram-канале официального представителя министерства иностранных дел Ирины Волк.

Задержание провели сотрудники Главного управления Уголовного розыска ведомства. Подозреваемый уже переправлен в Свердловскую область для участия в следственных действиях.