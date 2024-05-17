В Петербурге суд арестовал подозреваемого в убийстве солистки группы «Una»

Колпинский районный суд Петербурга поместил в СИЗО Артёма Табачука, который до смерти избил свою подругу, солистку группы «Una» Анастасию Котову, сообщает ТАСС. Мужчина арестован до 15 июля.

По данным следствия, 15 мая, находясь в нетрезвом состоянии, Табачук в ходе бытового конфликта нанес не менее 15 ударов ногами 37-летней женщине, из-за чего она погибла на месте. Трагедия произошла в квартире дома № 33 по Тверской улице в Колпино.