В Петербурге суд арестовал подозреваемого в убийстве солистки группы «Una»

Колпинский районный суд Петербурга поместил в СИЗО Артёма Табачука, который до смерти избил свою подругу, солистку группы «Una» Анастасию Котову, сообщает ТАСС. Мужчина арестован до 15 июля.

По данным следствия, 15 мая, находясь в нетрезвом состоянии, Табачук в ходе бытового конфликта нанес не менее 15 ударов ногами 37-летней женщине, из-за чего она погибла на месте. Трагедия произошла в квартире дома № 33 по Тверской улице в Колпино.

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Табачук полностью признал вину и просил следствие избрать ему другую меру пресечения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, уточняется в материале.

Погибшая состояла в группе «Una» с 2005 года. Музыкальный коллектив исполняет песни в жанрах «overground», «post-davidbowie» и довольно известен в Петербурге, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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