Суд приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ за самолет

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению, сообщает «Коммерсант».

Он отдал приказ сбить авиалайнер дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Как считает следствие, Дзяман 23 февраля 2024 года приказал уничтожить самолет ВКС России, патрулировавший российское воздушное пространство. При этом А-50 не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. В результате атаки погибли десять членов экипажа.

Ранее минский суд приговорил участников теракта против самолета А-50 к 25 годам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

