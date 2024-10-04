Минский суд приговорил участников теракта против самолета А-50 к 25 годам
Минский городской суд приговорил участников теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи к лишению свободы на сроки от 15 до 25 лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.
Самый строгий приговор — 25 лет тюрьмы — получил гражданин Украины Николай Швец, который обвинялся в непосредственном выполнении акта терроризма.
По данным Генпрокуратуры, Швец был приговорен заочно, так как ранее его обменяли на митрополита Ионафана из Украинской православной церкви и троих российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. Остальные соучастники преступления получили сроки от 15 до 25 лет лишения свободы.
В рамках дела о теракте фигурируют 12 человек. Помимо Швеца, трое из них были осуждены по обвинению не только в организации теракта, но и в умышленном повреждении российского самолета. Семь фигурантов также признаны виновными в государственной измене. Трое, включая Швеца, были дополнительно осуждены за ведение агентурной деятельности в интересах иностранных государств, передает «Радиоточка НСН».
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