Минский суд приговорил участников теракта против самолета А-50 к 25 годам

Минский городской суд приговорил участников теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи к лишению свободы на сроки от 15 до 25 лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Самый строгий приговор — 25 лет тюрьмы — получил гражданин Украины Николай Швец, который обвинялся в непосредственном выполнении акта терроризма.

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По данным Генпрокуратуры, Швец был приговорен заочно, так как ранее его обменяли на митрополита Ионафана из Украинской православной церкви и троих российских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. Остальные соучастники преступления получили сроки от 15 до 25 лет лишения свободы.

В рамках дела о теракте фигурируют 12 человек. Помимо Швеца, трое из них были осуждены по обвинению не только в организации теракта, но и в умышленном повреждении российского самолета. Семь фигурантов также признаны виновными в государственной измене. Трое, включая Швеца, были дополнительно осуждены за ведение агентурной деятельности в интересах иностранных государств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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