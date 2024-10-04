Минский суд приговорил участников теракта против самолета А-50 к 25 годам

Минский городской суд приговорил участников теракта против российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи к лишению свободы на сроки от 15 до 25 лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии.

Самый строгий приговор — 25 лет тюрьмы — получил гражданин Украины Николай Швец, который обвинялся в непосредственном выполнении акта терроризма.