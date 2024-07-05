Суд приговорил экс-майора полиции к 12 с половиной годам колонии за взятки
Суд в Красноярском крае приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима экс-майора полиции. Его признали виновным в покровительстве «черным лесорубам» и получении взяток. Кроме того, судом был наложен арест на имущество злоумышленника, в частности, на наручные часы, которые оцениваются более чем в 280 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Отмечается, что осужденный занимал должность начальника ОМВД России по Богучанскому району Красноярского края. Он получил взятки в размере 1,5 млн рублей и 300 тысяч рублей в период с июля 2021 года по январь 2023 года за то, чтобы двое “черных лесорубов”, промышлявших незаконной рубкой леса и заготовкой древесины, остались безнаказанными.
Также злоумышленник покровительствовал руководителям коммерческих предприятий, которые незаконно привлекали к работе мигрантов.
Ранее сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru