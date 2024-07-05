Суд приговорил экс-майора полиции к 12 с половиной годам колонии за взятки

Отмечается, что осужденный занимал должность начальника ОМВД России по Богучанскому району Красноярского края. Он получил взятки в размере 1,5 млн рублей и 300 тысяч рублей в период с июля 2021 года по январь 2023 года за то, чтобы двое “черных лесорубов”, промышлявших незаконной рубкой леса и заготовкой древесины, остались безнаказанными.

Также злоумышленник покровительствовал руководителям коммерческих предприятий, которые незаконно привлекали к работе мигрантов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

