Суд приговорил экс-майора полиции к 12 с половиной годам колонии за взятки

Суд в Красноярском крае приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима экс-майора полиции. Его признали виновным в покровительстве «черным лесорубам» и получении взяток. Кроме того, судом был наложен арест на имущество злоумышленника, в частности, на наручные часы, которые оцениваются более чем в 280 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что осужденный занимал должность начальника ОМВД России по Богучанскому району Красноярского края. Он получил взятки в размере 1,5 млн рублей и 300 тысяч рублей в период с июля 2021 года по январь 2023 года за то, чтобы двое “черных лесорубов”, промышлявших незаконной рубкой леса и заготовкой древесины, остались безнаказанными.

Также злоумышленник покровительствовал руководителям коммерческих предприятий, которые незаконно привлекали к работе мигрантов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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ФОТО: РИА Новости
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