ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза, 12 лет скрывавшегося от следствия

Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, задержан и арестован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве напомнили, что Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» в 2007-2011 годах.

По словам представителя МВД Ирины Волк, экс-чиновника задержали в Истринском районе Подмосковья. Позже Донских арестовал районный суд в Липецке.

До этого были арестованы соучастники экс-чиновника, уголовные дела против них возбудили в 2011-2012 годах. Суд в Липецке признал их виновными в хищении средств «Росагролизинга» через подконтрольные организации и невозврате кредитов «Россельхозбанку» и приговорил фигурантов к 9 и 11,5 года заключения.

Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии несколько высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в хищении около 60 млн рублей, напоминает «Свободная пресса».

