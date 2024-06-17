ФСБ задержала экс-чиновника Минсельхоза, 12 лет скрывавшегося от следствия
Бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, задержан и арестован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В ведомстве напомнили, что Донских находился в международном розыске по подозрению в организации хищения средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк» в 2007-2011 годах.
По словам представителя МВД Ирины Волк, экс-чиновника задержали в Истринском районе Подмосковья. Позже Донских арестовал районный суд в Липецке.
До этого были арестованы соучастники экс-чиновника, уголовные дела против них возбудили в 2011-2012 годах. Суд в Липецке признал их виновными в хищении средств «Росагролизинга» через подконтрольные организации и невозврате кредитов «Россельхозбанку» и приговорил фигурантов к 9 и 11,5 года заключения.
Ранее ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии несколько высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в хищении около 60 млн рублей, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru