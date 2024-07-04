ФСБ задержала экс-замглавы Челябинска за взятку в особо крупном размере

Сотрудники ФСБ задержали экс-замглавы Челябинска, бывшего руководителя Комитета градостроительства и архитектуры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ведомства.

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Уточняется, что речь идет более чем о 10 млн рублей, нелегально полученных чиновником через посредника в период с 2017 по 2019 год. Деньги обвиняемому поступили от сотрудника коммерческой структуры в обмен на помощь в подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке участка в Советском районе Челябинска. На момент получения взятки чиновник был врио главы города Челябинска. За денежное вознаграждение он подписал документы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. По данной статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения колонии со штрафом.

Ранее сотрудники полиции задержали экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова в Москве.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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