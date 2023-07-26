Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили СИЗО

Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции о домашнем аресте бывшего замглавы Минцифры Максмима Паршина, сообщает РИА Новости.

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Экс-чиновника, которому вменяют получение взятки в размере 3,5 млн рублей, отправили в СИЗО до 12 сентября.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Паршин был «взят с поличным в момент получения взятки».

Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение. Сторона обвинения заявила, что на свободе он может «использовать свое положение для влияния на свидетелей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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