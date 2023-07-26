Бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили СИЗО

Экс-чиновника, которому вменяют получение взятки в размере 3,5 млн рублей, отправили в СИЗО до 12 сентября.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Паршин был «взят с поличным в момент получения взятки».

Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест, однако прокуратура обжаловала это решение. Сторона обвинения заявила, что на свободе он может «использовать свое положение для влияния на свидетелей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

