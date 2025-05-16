Экс-вице-губернатора Рязанской области Грекова приговорили к 17 годам тюрьмы

Утверждается, что осужденный активно получал взятки от местных бизнесменов в обмен на помощь при распределении государственных контрактов в области поставок медицинского оборудования. По версии следствия, в 2018-2021 он получил нелегальный доход в размере 25 млн рублей.

Греков попал в СИЗО 14 июля 2023 года, ему были предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество) и шести эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). За два года до этого он покинул свой пост по собственному желанию. Вместе с ним по делу проходит бывший сенатор от субъекта Ирина Петина.

Ранее по подозрению в коррупции был задержан заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко, напоминает НСН.

