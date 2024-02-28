Суд потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Савина
28 февраля 202419:03
МВД просит заочно арестовать бывшего футболиста и телеведущего, блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на официальном сайте Тверского районного суда Москвы.
Против него возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Поводом послужило интервью Савина Ксении Собчак в апреле 2023 года. В середине февраля 2024 года его объявили в розыск.
По информации СМИ в данный момент блогер проживает на Кипре.
В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru