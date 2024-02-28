Суд потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Савина

МВД просит заочно арестовать бывшего футболиста и телеведущего, блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на официальном сайте Тверского районного суда Москвы.

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Против него возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Поводом послужило интервью Савина Ксении Собчак в апреле 2023 года. В середине февраля 2024 года его объявили в розыск.

По информации СМИ в данный момент блогер проживает на Кипре.

В феврале 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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