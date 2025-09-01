Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Президент Владимир Путин поздравил школьников, студентов колледжей и вузов, педагогов, родителей с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«С этим праздником связана биография каждого... ведь свой путь ко взрослой жизни все мы начинали именно в школе и хорошо помним чувства радости и волнения, которые испытывали 1 сентября», - отметил Путин.

Президент указал, что многие семьи провожают ребят в школу, и отдельно поздравил с Днем знаний первоклассников, для которых начинается «новая, ответственная и увлекательная пора».

Путин пообещал, что в стране будут делать все, чтобы предоставить детям лучшие условия для освоения знаний, творчества, спорта, полезного досуга, ребята росли «здоровыми, счастливыми, гармонично развитыми», получали качественное образование, могли реализовать свой потенциал.

«Чтобы... дети всем сердцем любили Родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество», - подчеркнул глава государства.

Президент пожелал учащимся успехов, а педагогам и родителям - здоровья и благополучия.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех обучающихся с наступающим Днем знаний, пожелал успехов и удачи на жизненном пути, пишет Ura.ru.

