Суд посадил фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами Дугиной

В Генпрокуратуре РФ указали, что Кузнецов и Сучков изготовили свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, который использовался для наблюдения за Дарьей Дугиной, погибшей 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Подмосковье.

Мужчины признали свою вину в части подделки документа и раскаялись в содеянном, отметив, что не знали, для чего будет использоваться изготовленное ими свидетельство.

Сторона обвинения просила суд назначить фигурантам по три года 11 месяцев лишения свободы. В итоге Кузнецов и Сучков получили одинаковый срок - по три года шесть месяцев колонии.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк вел подготовку к убийству Дарьи Дугиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

