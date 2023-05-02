Суд посадил фигурантов дела о подделке документа, использованного убийцами Дугиной
Пролетарский районный суд Тулы признал Александра Сучкова и Андрея Кузнецова виновными в подделке документов с целью скрыть другое преступление.
В Генпрокуратуре РФ указали, что Кузнецов и Сучков изготовили свидетельство о регистрации автомобиля Mini Cooper, который использовался для наблюдения за Дарьей Дугиной, погибшей 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в Подмосковье.
Мужчины признали свою вину в части подделки документа и раскаялись в содеянном, отметив, что не знали, для чего будет использоваться изготовленное ими свидетельство.
Сторона обвинения просила суд назначить фигурантам по три года 11 месяцев лишения свободы. В итоге Кузнецов и Сучков получили одинаковый срок - по три года шесть месяцев колонии.
Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк вел подготовку к убийству Дарьи Дугиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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