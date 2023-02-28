СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины

2 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Дело в отношении женщины возбуждено по статье убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти, ей грозит наказание в ввиде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет.

Дугина погибла 20 августа в Подмосковье в результате подрыва автомобиля её отца, общественного деятеля Александра Дугина.

