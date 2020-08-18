Суд по делу о манекене Путина закончился реальным сроком

Активисты Александр Шабарчин и Данила Васильев в ноябре 2018-го года установили в центре Перми манекен, похожий на президента России Владимира Путина. Ленинский районный суд Перми признал их виновными и приговорил Шабарчина на 2 года лишения свободы в колонии общего режима, а Данилу Васильева к году условно и году испытательного срока. Шабарчин взят под стражу в зале суда.

Александр Эткин, снимавший на видео акцию с манекеном, оправдан за отсутствием состава преступления.



