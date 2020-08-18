Суд по делу о манекене Путина закончился реальным сроком

Суд в Перми вынес приговор по делу активистов, установивших в центре города манекен президента России Владимира Путина, один из них получил реальный срок, второй — условный, а третий и вовсе оправдан. Об этом в своём телеграм-канале сообщают адвокаты «Апологии Протеста», защищавшие акционистов.

«Новое величие» российского правосудия

Активисты Александр Шабарчин и Данила Васильев в ноябре 2018-го года установили в центре Перми манекен, похожий на президента России Владимира Путина. Ленинский районный суд Перми признал их виновными и приговорил Шабарчина на 2 года лишения свободы в колонии общего режима, а Данилу Васильева к году условно и году испытательного срока. Шабарчин взят под стражу в зале суда.

Александр Эткин, снимавший на видео акцию с манекеном, оправдан за отсутствием состава преступления.


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