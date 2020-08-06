«Новое величие» российского правосудия

Люблинский районный суд Москвы в четверг признал виновными в создании экстремистского сообщества семерых участников организации «Новое величие». Слушания по этому делу длились полтора года. Следствие заявило, что они ставили своей целью захват власти в России, для чего собирались организовать государственный переворот. Трое фигурaнтов приговорены к реaльным срокaм заключения, остaльные – к условным. Те, кто получил условное наказание, были освобождены в здании суда. Кроме того, суд назначил ряду фигурантов дополнительное наказание в виде запрета на размещение различных данных в интернете. Для осужденных условно предусмотрены ограничение свободы и испытательные сроки. Ни один из фигурантов не признал своей вины в участии в экстремистском сообществе.

Девять активистов движения «Новое величие» были задержаны весной 2018 года, причем одной из них на тот момент не было и 18 лет. Обвинение против них строилось на показаниях трех сотрудников силовых структур, работавших под прикрытием. Согласно материалам дела, именно один из них предложил создать организацию для «свержения власти», придумал название, написал устав и снял квартиру для встреч на свои деньги. За два месяца они успели четыре раза сходить в «Макдоналдс», чтобы обсудить политические проблемы, три раза – на митинги и несколько раз встретиться в снятой квартире.

На роль провокатора в этом деле указал в эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин:

«Участие провокатора в организации «Нового величия» всем известно и этот факт не нашел никакой оценки. Сложилось впечатление, что вот решили посадить и посадили в результате провокации непонятно за что», - заявил собеседник агентства.

Факт провокации доказать тяжелее всего, - отметил адвокат одной из осужденных Марии Дубовик Максим Пашков. По его словам, «самый главный довод – такие преступления совершаются с определенным мотивом, мотив в обвинении не указан. Следовательно, состава преступления нет», - заявил он журналистам. В свою очередь, прокурор на процессе утверждал, что доводы защиты о том, что все дело – результат полицейской провокации, не нашли своего подтверждения. Еще до знакомства с сотрудником силовых структур «они создали чат, где говорили о необходимости создания организации», - отмечал прокурор.

С ним в результате и согласился суд, пришедший к выводу, что действия обвиняемых не были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов.

