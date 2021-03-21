Суд Петербурга отказался арестовывать гендиректора «Петростроя» Ипатова

Московский районный суд Петербурга отклонил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ООО «Петрострой» Дмитрия Ипатова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

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При принятии решения об ограничении действий Ипатова суд не смог установить из представленных материалов дела существо нарушений требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве. Это связано с тем, что норма закона законодательства инкриминируемого Ипатову преступления является бланкетной.

Также суд посчитал, что не получил объективных данных о том, что Ипатов может скрыться суда и следствия. Задержанному не было предъявлено ранее никакого обвинения, после возбуждения уголовного дела довольно долго в отношении него не избиралась не избиралась мера пресечения.

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о задержании Ипатова в аэропорту Пулково, откуда он собирался вылететь с семьей в Занзибар.

Напомним, Иппатова подозревают в привлечении особо крупной суммы на долевое строительство жилья в нарушение закона (ч.2 ст.200.3 УК РФ).

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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